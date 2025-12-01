Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Аякс осъди поведението на ултрасите си след прекратения мач: Фойерверките нямат място на стадиона

Аякс осъди поведението на ултрасите си след прекратения мач: Фойерверките нямат място на стадиона

  • 1 дек 2025 | 11:50
  • 1075
  • 2
Аякс осъди поведението на ултрасите си след прекратения мач: Фойерверките нямат място на стадиона

Ръководството на Аякс остро критикува „абсолютно скандалните“ фойерверки, които феновете запалиха и които доведоха до прекъсването на мача им от нидерландската Ередивизи срещу Грьонинген на „Йохан Кройф Арена“ в неделя.

Съдията Бас Нийхайс изведе играчите от терена пет минути след началото, след като зад една от вратите бяха запалени фойерверки и сигнални ракети, а стадионът се изпълни с дим.

Опитите за подновяване на мача 45 минути по-късно бяха посрещнати с още фойерверки, което накара съдията официално да прекрати мача.

"Аякс смята случилото се на стадиона тази вечер за абсолютно скандално. Извиняваме се на всички, които са били засегнати по някакъв начин. Безопасността на зрителите и играчите е изложена на риск. Това е неприемливо. Категорично се дистанцираме от това неправомерно поведение. Фойерверките нямат място на стадиона", заявиха от Аякс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

  • 1 дек 2025 | 07:37
  • 1679
  • 1
Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

  • 1 дек 2025 | 07:02
  • 5279
  • 9
Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

  • 1 дек 2025 | 05:55
  • 2667
  • 0
Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

  • 1 дек 2025 | 05:28
  • 3233
  • 0
Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

  • 1 дек 2025 | 04:54
  • 3617
  • 2
Гасперини: Нямахме необходимата енергия

Гасперини: Нямахме необходимата енергия

  • 1 дек 2025 | 04:33
  • 2205
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 11557
  • 16
Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 148212
  • 149
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 16585
  • 10
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 7466
  • 13
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 5137
  • 7
Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

  • 1 дек 2025 | 11:27
  • 2842
  • 2