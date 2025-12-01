Аякс осъди поведението на ултрасите си след прекратения мач: Фойерверките нямат място на стадиона

Ръководството на Аякс остро критикува „абсолютно скандалните“ фойерверки, които феновете запалиха и които доведоха до прекъсването на мача им от нидерландската Ередивизи срещу Грьонинген на „Йохан Кройф Арена“ в неделя.

Ajax vindt het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd. Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel. Wij nemen nadrukkelijk… pic.twitter.com/G57vimgQy3 — AFC Ajax (@AFCAjax) November 30, 2025

Съдията Бас Нийхайс изведе играчите от терена пет минути след началото, след като зад една от вратите бяха запалени фойерверки и сигнални ракети, а стадионът се изпълни с дим.

Опитите за подновяване на мача 45 минути по-късно бяха посрещнати с още фойерверки, което накара съдията официално да прекрати мача.

🚨The Ajax–Groningen match had to be suspended due to fireworks on the pitch. 🎇 (@RypkeBakker) pic.twitter.com/Ux9KpytGdi — EuroFoot (@eurofootcom) November 30, 2025

"Аякс смята случилото се на стадиона тази вечер за абсолютно скандално. Извиняваме се на всички, които са били засегнати по някакъв начин. Безопасността на зрителите и играчите е изложена на риск. Това е неприемливо. Категорично се дистанцираме от това неправомерно поведение. Фойерверките нямат място на стадиона", заявиха от Аякс.

