  1. Sportal.bg
  2. ПСВ Айндховен
  3. Сайбари отново се развихри за гръмка победа на ПСВ

Сайбари отново се развихри за гръмка победа на ПСВ

  • 1 ное 2025 | 01:38
  • 262
  • 0
Сайбари отново се развихри за гръмка победа на ПСВ

Звездата на ПСВ Айндховен Исмаел Сайбари още веднъж показа, че се намира в невероятна форма. Мароканският национал вкара два гола за победата с 5:2 над Фортуна (Ситард), а "филипсите" дръпнаха с три точки пред Фейенорд на върха в класирането. В предишния кръг двата гранда се изправиха един срещу друг в Ротердам, а ПСВ спечели с 3:2 след хеттрик на Сайбари.

Сайбари откри резултата в 17-ата минута след центриране на Денис Ман и удар с глава. В средата на първата част Сайбари получи топката в наказателното поле и от малък ъгъл разстреля стража на Фортуна Матайс Брандерхорст. Секунди преди почивката Ман също се записа сред голмайсторите.

Гостите върнаха едно попадение чрез Джъстин Лонвайк в 68-ата минута, а в края феновете станаха свидетели на още три гола. Точни за ПСВ бяха Рикардо Пепи (82') и Гуус Тил (90+6'), а за Фортуна вкара Кай Сирхаус (89').

Снимки: Imago

