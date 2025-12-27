Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 4952
  • 14

ЦСКА обяви втори зимен трансфер. “Червените” се подсилиха с халфа на Астана Макс Ебонг. Полузащитникът е национал на Беларус и с фланелката на родния си тим има 54 мача и 5 гола. Той ще носи номер 10 на гърба си в ЦСКА.

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Ето какво пишат от клуба:

ЦСКА привлече национала на Беларус Макс Ебонг. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейския“ клуб за срок от три години.

Макс Ебонг е на 26 години и основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от казахстанския клуб Астана.

Ебонг е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.

Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола.

В ЦСКА Макс Ебонг ще играе с фланелка с номер 10. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на „армейците“ след вратаря Фьодор Лапоухов.

Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!

Снимка: cska.bg

