Стоичков, Роналдо и Тоти ще обявят програмата на Мондиал 2026

  • 6 дек 2025 | 07:46
  • 1948
  • 3

Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше натоварен с отговорна задача. Камата, който е един от посланиците на ФИФА по света, ще вземе участие в церемонията по обявяването на програмата на Мондиал 2026. Това ще се случи днес от 19:00 часа българско време, а освен Стоичков до президента на ФИФА Джани Инфантино ще застанат Роналдо, Франческо Тоти и Алекси Лалас.

Разкриването на програмата на мачовете ще бъде водено от Андрес Кантор. Инфантино ще се присъедини към звездния състав при обявяването на обновената програма на първото Световно първенство с 48 отбора и 104 мача.

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

ФИФА ще потвърди местата за провеждане и началните часове на двубоите от най-мащабното Световно първенство в историята чрез предаване на живо, което ще се излъчва на платформите на ФИФА, включително FIFA.com и YouTube канала на ФИФА, гарантирайки, че феновете по целия свят могат да следят обявяването в реално време.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще бъде придружен от легенди на играта, сред които двама човека, печелили най-ценния трофей. Роналдо, който триумфира със световната титла през 1994 и 2002 г. с Бразилия, ще бъде в компанията на Франческо Тоти - шампион с Италия от Мондиал 2006.

Ясен е мачът на откриването на Мондиал 2026
Ясен е мачът на откриването на Мондиал 2026

Към водещия Андрес Кантор ще се присъединят и иконата на българския футбол Христо Стоичков – голмайстор на Мондиал 94, както и бившият американски национал, станал култова фигура по време на световните финали в САЩ преди 31 години - Алекси Лалас.

Актуализираната програма следва дългоочаквания финален жребий за Световното първенство, проведен във Вашингтон – зрелищно събитие, което определи 12 вълнуващи групи от по четири отбора. Окончателната версия на програмата ще стане ясна през март, след като се проведат допълнителните плейофи и бъдат запълнени и последните шест места с участниците в турнира.

Снимки: Gettyimages

