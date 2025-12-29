Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

Домакинът на Купата на африканските нации Мароко се класира за 1/8-финалитена турнира след категоричен успех с 3:0 над Замбия в сблъсъка помежду им от 3-ия кръг в група "А". По този начин "Атласките лъвове" си осигуриха първото място в крайното класиране в групата и вече чакат да научат следващия си съперник. Аюб Ел Кааби отбеляза два гола за успеха на мароканците в 9-ата и 50-ата минута, а третото попадение бе дело на Браим Диас в 27-ата минута.

Мароко започна мача ударно и бързо взе преднина. В 9-ата минута топката бе центрирана в близост до вратата, а Ел Кааби бе на правилната позиция, за да я засече във вратата за 1:0.

🚨 Le but de Brahim Diaz aujourd'hui avec le Maroc face à la Zambie⚽️ pic.twitter.com/sv5glwpKay — Madridistas Connection (@Madrid_Connect) December 29, 2025

В 27-ата минута резултатът бе удвоен. Ез Абде бе изведен по лявото крило, центрира по земя, Ел Кааби се размина с топката, но тя стигна до Браим Диас, който я прати във вратата за 2:0.

В 50-ата минута падна и трети гол за домакините. Ел Кааби удвои головата си сметка след страхотно изпълнение на задна ножица.

2 bicycle kick goals in 3 afcon games



El Kaabi is him pic.twitter.com/8VWTioYM9C — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) December 29, 2025

Мароко можеше да запише и доста по-изразителен успех, тъй като създаде още добри положения пред вратата на съперника, но те не бяха материализирани.

Така Мароко си гарантира първото място в групата с актив от 7 точки и ще играе на 1/8-финалите, като там съперникът обаче тепърва ще бъде определен от някой от най-добрите трети отбори, които ще продължат към елиминациите. Замбия пък остава на последното място в групата с 2 точки и приключва участието си в турнира.

