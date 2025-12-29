Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  3. Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

  • 29 дек 2025 | 23:05
  • 1480
  • 1
Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

Домакинът на Купата на африканските нации Мароко се класира за 1/8-финалитена турнира след категоричен успех с 3:0 над Замбия в сблъсъка помежду им от 3-ия кръг в група "А". По този начин "Атласките лъвове" си осигуриха първото място в крайното класиране в групата и вече чакат да научат следващия си съперник. Аюб Ел Кааби отбеляза два гола за успеха на мароканците в 9-ата и 50-ата минута, а третото попадение бе дело на Браим Диас в 27-ата минута.

Мароко започна мача ударно и бързо взе преднина. В 9-ата минута топката бе центрирана в близост до вратата, а Ел Кааби бе на правилната позиция, за да я засече във вратата за 1:0.

В 27-ата минута резултатът бе удвоен. Ез Абде бе изведен по лявото крило, центрира по земя, Ел Кааби се размина с топката, но тя стигна до Браим Диас, който я прати във вратата за 2:0.

В 50-ата минута падна и трети гол за домакините. Ел Кааби удвои головата си сметка след страхотно изпълнение на задна ножица.

Мароко можеше да запише и доста по-изразителен успех, тъй като създаде още добри положения пред вратата на съперника, но те не бяха материализирани.

Така Мароко си гарантира първото място в групата с актив от 7 точки и ще играе на 1/8-финалите, като там съперникът обаче тепърва ще бъде определен от някой от най-добрите трети отбори, които ще продължат към елиминациите. Замбия пък остава на последното място в групата с 2 точки и приключва участието си в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Емери: Няма смисъл да говорим за титлата през декември, Арсенал е фаворит

Емери: Няма смисъл да говорим за титлата през декември, Арсенал е фаворит

  • 29 дек 2025 | 19:36
  • 1690
  • 0
И вторият син на Зинедин Зидан може да заиграе за националния отбор на Алжир

И вторият син на Зинедин Зидан може да заиграе за националния отбор на Алжир

  • 29 дек 2025 | 18:55
  • 2687
  • 0
Маурицио Сари е претърпял лека сърдечна операция

Маурицио Сари е претърпял лека сърдечна операция

  • 29 дек 2025 | 18:28
  • 1787
  • 0
Рома иска и Раду Драгушин

Рома иска и Раду Драгушин

  • 29 дек 2025 | 18:22
  • 1421
  • 0
Кварацхелия отново е Футболист на годината на Грузия, изравни Каха Каладзе

Кварацхелия отново е Футболист на годината на Грузия, изравни Каха Каладзе

  • 29 дек 2025 | 18:06
  • 1394
  • 0
Феномена: Не станах треньор, защото съм малко луд

Феномена: Не станах треньор, защото съм малко луд

  • 29 дек 2025 | 17:50
  • 6342
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 42865
  • 56
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 72877
  • 13
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 21611
  • 6
Черно море Тича надви Рилски спортист след епична битка до последните секунди

Черно море Тича надви Рилски спортист след епична битка до последните секунди

  • 29 дек 2025 | 21:08
  • 9389
  • 16
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 39901
  • 32