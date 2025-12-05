Популярни
Скалони: Групата не е лесна, трябва да дадем всичко от себе си

  • 5 дек 2025 | 22:23
Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони сподели мнението си след жребия за Световното първенство през 2026 година.

Аржентинците, които ще защитават титлата си, попаднаха в група "J", където ще се изправят срещу националните селекции на Австрия, Алжир и Йордания.

„Алжир е добър отбор, разполагат с отлични играчи. Австрия от своя страна направи страхотен квалификационен цикъл и също е труден съперник. Йордания е най-малко познатият тим, но щом са тук, значи има причина за това. Това е група, в която трябва да дадем всичко от себе си и да се опитаме да преминем в следващия кръг“, заяви Скалони.

Мондиал 2026 ще се проведе идното лято на територията на три държави: САЩ, Канада и Мексико. В турнира ще вземат участие 48 национални отбора.

Снимки: Gettyimages

