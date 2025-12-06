Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Анчелоти не е зачеркнал Неймар

Анчелоти не е зачеркнал Неймар

  • 6 дек 2025 | 04:10
  • 265
  • 0

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти определи критериите, по които ще реши дали да повика звездата Неймар за Световното първенство догодина.

„Разбирам големия интерес към Неймар и искам да внеса яснота. Сега е декември, а Световното първенство е през юни. Когато обявя състава през май, ако Неймар заслужава да играе, ако е здрав и ако е по-добър или на същото ниво като останалите, той ще бъде в състава. Точка“, заяви Анчелоти.

Анчелоти даде на Неймар шест месеца, за да си гарантира място на Световното първенство
Анчелоти даде на Неймар шест месеца, за да си гарантира място на Световното първенство

Бразилия попадна в група "C" на предстоящия Мондиал, където ще се изправи срещу отборите на Мароко, Шотландия и Хаити.

Първият двубой на „селесао“ е на 13 юни срещу Мароко. След това тимът на Анчелоти ще играе с Хаити на 19 юни, а последният мач от груповата фаза е срещу Шотландия на 24 юни.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Овиедо отново не вкара гол, но се отлепи от дъното

Овиедо отново не вкара гол, но се отлепи от дъното

  • 6 дек 2025 | 01:04
  • 340
  • 0
Братът на Мбапе простреля Марсилия

Братът на Мбапе простреля Марсилия

  • 6 дек 2025 | 00:39
  • 1531
  • 1
Лисабонското дерби донесе радост на Порто

Лисабонското дерби донесе радост на Порто

  • 6 дек 2025 | 00:21
  • 2217
  • 0
Автогол остави Майнц на дъното

Автогол остави Майнц на дъното

  • 5 дек 2025 | 23:42
  • 439
  • 0
Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

  • 5 дек 2025 | 23:15
  • 577
  • 0
Почетино: Трябва да сме оптимисти

Почетино: Трябва да сме оптимисти

  • 5 дек 2025 | 22:59
  • 1353
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 50912
  • 106
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 49896
  • 127
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 15036
  • 17
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

  • 5 дек 2025 | 23:03
  • 5431
  • 0
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 17013
  • 33
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 26077
  • 17