Анчелоти не е зачеркнал Неймар

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти определи критериите, по които ще реши дали да повика звездата Неймар за Световното първенство догодина.

„Разбирам големия интерес към Неймар и искам да внеса яснота. Сега е декември, а Световното първенство е през юни. Когато обявя състава през май, ако Неймар заслужава да играе, ако е здрав и ако е по-добър или на същото ниво като останалите, той ще бъде в състава. Точка“, заяви Анчелоти.

Анчелоти даде на Неймар шест месеца, за да си гарантира място на Световното първенство

Бразилия попадна в група "C" на предстоящия Мондиал, където ще се изправи срещу отборите на Мароко, Шотландия и Хаити.

Първият двубой на „селесао“ е на 13 юни срещу Мароко. След това тимът на Анчелоти ще играе с Хаити на 19 юни, а последният мач от груповата фаза е срещу Шотландия на 24 юни.