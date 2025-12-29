Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 4964
  • 1
Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи силен изходящ трансфер. Защитникът на “белите” Мартин Георгиев вече е футболист на гръцкия гранд АЕК. Договорът на българския национал с лидера в гръцкото първенство е за 4 години.

"Да, продадохме Мартин Георгиев на АЕК. Договорът му е за четири години. Каква е цената? Вие да не сте от НАП", заяви в свой стил пред Sportal.bg президентът на Славия Венцеслав Стефанов.

Това ще е второ излизане в чужбина за продукта на "бялата" школа. Преди време той игра и за втория тим на Барселона.

