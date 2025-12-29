Емери: Няма смисъл да говорим за титлата през декември, Арсенал е фаворит

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери говори за утрешното гостуване на Арсенал на "Емиратс". Разликата между първия и третия във временното класиране на Премиър лийг е само три точки, а само преди три седмици бирмингамци победиха "топчиите" на своя стадион. Емери обаче смята, че Арсенал е фаворит за утрешния сблъсък.

"За нас няма смисъл да говорим за титлата пред декември. Мотивирани сме, но за момента това е само за мача срещу Арсенал утре. Гордеем се с начина, по който се представяме, и по който градим. Тактически, психически и индивидуално. Опитваме се да се чувстваме вътре като семейство. Утре е може би най-трудното предизвикателство, с което можем да се сблъскаме, защото те са най-добрият отбор. Мисля, че играят фантастично и са толкова силни във всичко. Предизвикателство е, но ние сме много мотивирани. Навън винаги е малко по-трудно, отколкото у дома. Преди три седмици ги победихме и е нормално те да искат да покажат силата си срещу нас.

Утре ще бъде различен мач, защото те играят на „Емиратс" и ще се чувстват по-силни.

Това е тестът за нас сега. Говорихме за изпитанието, което имахме срещу Челси. В 90-те минути имахме нужда от всеки играч, а утре, с обстоятелствата и играчите, които не са на разположение, е същото изпитание.

Мисля, че те са фаворити. Подобряват много неща, имат по двама играчи на всяка позиция. Някои футболисти, като Кай Хавертц и Габриел Жезус, се завръщат. И вижте - те са по-силни сега. Манчестър Сити също се представя фантастично и трябва да се гордеем с всичко, което правим - на една точка зад Ман Сити и на три точки зад Арсенал, но трябва да бъдем скромни и същевременно уверени и амбицирани", заяви Емери по време на днешната си пресконференция.

Астън Вила ще бъде без Мати Кеш и Бубакар Камара , които изтърпяват по един мач наказание, след като получиха петите си жълти картони за сезона срещу Челси . Тайрън Мингс, Пау Торес и Рос Баркли все още лекуват контузии.