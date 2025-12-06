Дешан за жребия: Дълго шоу в американски стил

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан коментира жребия за груповата фаза на Световното първенство през 2026 г., като изрази мнение, че церемонията е била прекалено проточена.

„Това беше церемония в американски стил – истинско шоу“, заяви Дешан с усмивка.

„Ясно е, че всяка страна има своя собствена култура. Ние се адаптирахме, но дълго време не знаехме кои ще бъдат съперниците ни. Самата церемония се оказа доста дълга“, допълни наставникът на "петлите".

Французите се паднаха в група със Сенегал, Норвегия и един измежду Ирак, Боливия и Суринам.

Снимки: Gettyimages