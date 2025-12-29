Популярни
Кварацхелия отново е Футболист на годината на Грузия, изравни Каха Каладзе

  • 29 дек 2025 | 18:06
  • 585
  • 0
Полузащитникът на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия е обявен за футболист на годината на Грузия. 24-годишният грузински национал спечели званието за пети път, изравнявайки рекорда на Каха Каладзе.

През 2025 г. Кварацхелия спечели френското първенство, Купата на Франция, Суперкупата на Франция, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа с ПСЖ. Той спечели и италианското първенство с бившия си отбор Наполи, от който се присъедини към ПСЖ през януари 2025 г.

През сезон 2024/25 Хвича изигра 51 мача за ПСЖ и Наполи във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки 11 асистенции. Този сезон той изигра 21 мача за френския отбор, отбелязвайки 6 гола и давайки 5 асистенции.

