  • 29 дек 2025 | 12:39
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Левски обяви раздяла с полузащитника Патрик Мислович. Словакът се оказа ненужен на "сините" и рядко попадаше в титулярния състав на Хулио Веласкес. През този сезон 24-годишният халф взе участие в общо 9 мача, но беше използван предимно като резерва.

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Левски и Патрик Мислович се разделиха по взаимно съгласие.

Словашкият полузащитник стана част от Левски в началото на 2024 година. Със синята фланелка той записа 46 мача и отбеляза 2 гола.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Патрик Мислович за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават здраве, лични и професионални успехи".

