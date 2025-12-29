Популярни
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 7026
  • 1

Звездата на мъжкия национален отбор на България Александър Николов е сред двамата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Това стана ясно, след като от FIVB обявиха всички състезатели попаднали от 3-о до 10-о място.

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Сред тях са капитанът на България Алекс Грозданов, който заема 8-ата позиция. 19-годишният разпределител на България Симеон Николов е №6 в света за 2025 година.

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Снощи от FIVB обявиха полякът Якуб Кохановски за №4 в престижната класация, а днес и разпределителят на “Скуадра адзура” Симоне Джанели.

Очаква се през следващите 2 дни от Международната федерация по волейбол да оповестят и първите двама.

Очаква се в нея да попаднат 22-годишният Реализатор №1 и посрещач №1 от Световното първенство във Филипините Александър Николов, както и световният шампиони с Италия и MVP Алесандро Микиелето.

Класация на FIVB за най-добър волейболист за 2025 година:

№1: ?

№2: ?

№3: Симоне Джанели (Италия)

№4: Якуб Кохановски (Полша)

№5: Вилфредо Леон (Полша)

№6: СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)

№7: Фабио Балазо (Италия)

№8: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)

№9: Ян Кожамерник (Словения)

№10: Патрик Индра (Чехия)

