Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Звездата на мъжкия национален отбор на България Александър Николов е сред двамата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).
Това стана ясно, след като от FIVB обявиха всички състезатели попаднали от 3-о до 10-о място.
Сред тях са капитанът на България Алекс Грозданов, който заема 8-ата позиция. 19-годишният разпределител на България Симеон Николов е №6 в света за 2025 година.
Снощи от FIVB обявиха полякът Якуб Кохановски за №4 в престижната класация, а днес и разпределителят на “Скуадра адзура” Симоне Джанели.
Очаква се през следващите 2 дни от Международната федерация по волейбол да оповестят и първите двама.
Очаква се в нея да попаднат 22-годишният Реализатор №1 и посрещач №1 от Световното първенство във Филипините Александър Николов, както и световният шампиони с Италия и MVP Алесандро Микиелето.
Класация на FIVB за най-добър волейболист за 2025 година:
№1: ?
№2: ?
№3: Симоне Джанели (Италия)
№4: Якуб Кохановски (Полша)
№5: Вилфредо Леон (Полша)
№6: СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)
№7: Фабио Балазо (Италия)
№8: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)
№9: Ян Кожамерник (Словения)
№10: Патрик Индра (Чехия)