Де ла Фуенте: Важно е да сме първи в групата

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира жребия за груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 г. „Ла Фурия“ се озова в група "H", където ще се изправи срещу отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.

„Това са много сложни и трудни мачове, всеки със своите специфики. На Световното първенство има 48 отбора и когато видях групите, си помислих, че и другите треньори, както се потвърди в разговор с тях, сигурно са осъзнали колко сложна е всяка една от тях. Съгласен съм с тях: очакват ни много трудни срещи", каза Де ла Фуенте.

„Винаги е важно да завършиш първи в групата, имайки предвид какво може да се случи след това. Току-що се срещнах със селекционера на Аржентина Скалони и обсъдихме, че ако някой от нас се подхлъзне, можем да се срещнем. Може ние да завършим първи в нашата група, а Аржентина – втора, или обратното... Единственото, което можем да контролираме, е собственото си представяне, а именно: да се стремим към първото място в групата, а след това да побеждаваме, побеждаваме и побеждаваме в елиминациите. Това е единственото, което зависи от нас", подчерта испанският наставник.

„Трябва да се опитаме да спечелим първите два мача. Кабо Верде ще дебютира, а Саудитска Арабия победи Аржентина на последното Световно първенство... Много е сложно. Ще видим какво ще се случи в предходните срещи, за да разберем как ще подходим към последния двубой срещу Уругвай. Но за мен и трите мача са еднакво трудни“, заяви още Де ла Фуенте.

