Маурицио Сари е претърпял лека сърдечна операция

Треньорът Маурицио Сари е претърпял лека сърдечна операция, след като при рутинни прегледи е открита малка аномалия, съобщиха от клуба от Рим. 66-годишният специалист трябва да води отбора още в следващите дни.

Сари е бил опериран в поликлиника "Тор Вергата" в Рим, като са му направили аблация. Хирургическата интервенция е станала в присъствието на лекаря на Лацио и е завършила успешно.

Маурицио Сари е треньор от 1990, като е водил Наполи, Челси, с който печели Лига Европа през 2019, и Ювентус, с който е шампион през 2020. Той е начело на Лацио от юни, като има и първи период в клуба от Рим между 2021 и 2024.

През настоящия сезон Лацио за момента е на осмо място в Серия А с 24 точки - шест победи, шест равенства и пет загуби. Следващият мач на Лацио е гостуване на шампиона Наполи в събота.