Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Маурицио Сари е претърпял лека сърдечна операция

Маурицио Сари е претърпял лека сърдечна операция

  • 29 дек 2025 | 18:28
  • 561
  • 0
Маурицио Сари е претърпял лека сърдечна операция

Треньорът Маурицио Сари е претърпял лека сърдечна операция, след като при рутинни прегледи е открита малка аномалия, съобщиха от клуба от Рим. 66-годишният специалист трябва да води отбора още в следващите дни.

Сари е бил опериран в поликлиника "Тор Вергата" в Рим, като са му направили аблация. Хирургическата интервенция е станала в присъствието на лекаря на Лацио и е завършила успешно.

Маурицио Сари е треньор от 1990, като е водил Наполи, Челси, с който печели Лига Европа през 2019, и Ювентус, с който е шампион през 2020. Той е начело на Лацио от юни, като има и първи период в клуба от Рим между 2021 и 2024.

През настоящия сезон Лацио за момента е на осмо място в Серия А с 24 точки - шест победи, шест равенства и пет загуби. Следващият мач на Лацио е гостуване на шампиона Наполи в събота.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

  • 29 дек 2025 | 13:47
  • 8598
  • 5
Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

  • 29 дек 2025 | 13:43
  • 662
  • 0
Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

  • 29 дек 2025 | 13:09
  • 2077
  • 0
Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

  • 29 дек 2025 | 12:50
  • 2183
  • 3
Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

  • 29 дек 2025 | 12:02
  • 2083
  • 4
Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

  • 29 дек 2025 | 11:36
  • 4806
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 29363
  • 32
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 56805
  • 1
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 12151
  • 2
Здрава битка и изравнени сили във Варна!

Здрава битка и изравнени сили във Варна!

  • 29 дек 2025 | 19:40
  • 3972
  • 4
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 32344
  • 21
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 62653
  • 150