И вторият син на Зинедин Зидан може да заиграе за националния отбор на Алжир

След като един от синовете на Зинедин Зидан - Люка, вече е титулярен вратар на националния тим на Алжир и запази вратата си суха в първите два мача за Купата на африканските нации, в страната вече се говори, че и друг син на легендата - Елиаз Зидан, е близо до "пустинните лисици".

Медиите дори питаха вратаря Люка Зидан след успеха с 1:0 над Буркина Фасо за бъдещето на брат му Елиаз. "Както целият алжирски народ, така и семейството ми е зад нас. За нас е много важна страхотната атмосфера и ще направим всичко, за да се гордеят с нас", каза вратарят.

"Ще видим какво ще стане, сега не е моментът да говорим", каза Люка за брат си Елиаз.

Елиаз Зидан е ляв защитник на Бетис, като в момента играе за тима на Франция U20 и беше най-използвания играч на "петлите" по време на Световното първенство до 20 години миналия октомври. Това обаче няма да му попречи да избере да играе за националния тим на Алжир. Елиаз, в компанията на баща си Зинедин и другия си брат Тео, бе забелязан на трибуните и за двата мача на Алжир от груповата фаза на турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago