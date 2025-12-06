Тухел: Няма да е лесно, но сме уверени в себе си

Селекционерът на Англия Томас Тухел определи групата на тима за Световното първенство като трудна. Жребият отреди „Трите лъва“ да се изправят срещу Хърватия, Гана и Панама.

Англия започва кампанията си в група "L" срещу Хърватия на 17 юни, след което се изправя срещу Гана на 23 юни и Панама на 27 юни.

„Трудна група, трудно начало. Хърватия и Гана са редовни участници на световни първенства. За Панама не знам много в момента, но, разбира се, ще се запознаем с тях преди началото на турнира", коментира Тухел.

„Моят опит с групови фази е само от Шампионската лига и винаги съм подхождал с най-голямо уважение и целият фокус е бил към спечелването на групата. Винаги изглежда трудно, както и нашата група сега, но сме уверени и ще бъдем добре подготвени, когато пристигнем", заяв германецът.

„Никой не трябва да бъде подценяван. Разбира се, Хърватия се откроява, те са най-високо ранкираният отбор от втора урна, който попадна в нашата група, но Гана винаги е пълна с таланти и може да изненада всеки. Панама ще се опита да се възползва максимално от ролята си на аутсайдер. Никой не може да бъде подценяван, всеки заслужава пълно уважение и ние ще го покажем", добави Тухел.

Снимки: Gettyimages