Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Британската звезда в бокса Антъни Джошуа е бил въвлечен в зверска катастрофа, при която има загинали. Джошуа е пътувал в джип Lexus, който се е сблъскал с камион на магистрала в района на Макун, Нигерия.

Според първоначална информация 36-годишният Джошуа, чийто родители са нигерийци, се е разминал с по-тежки наранявания, но други двама души са загинали на място.

Джошуа изглежда се е возил на задната седалка, когато се е стигнало до трагичния инцидент. По всичко личи, че возилото, в което се е намирал боксьорът, е налетяло на спрял на пътя камион. Тепърва обаче разследването ще установи как и защо точно се е случила ужасната катастрофа.

Според очевидец на име Адениджи Ороджо, за когото се смята, че е бил част от спасителната операция, Джошуа е седял зад шофьора, а до него е имало още един човек. Имало е и пътник до шофьора.

Антъни Джошуа е в Нигерия на ваканция след победата си над Джейк Пол в Маями на 19 декември.

Британецът е двукратен световен шампион в тежка категория. По-рано в кариерата си той има и олимпийско злато от Лондон 2012.

