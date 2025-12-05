Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Нагелсман: Няма да подценим нито един съперник

Нагелсман: Няма да подценим нито един съперник

  • 5 дек 2025 | 22:40
  • 272
  • 0

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман сподели своите виждания относно жребия за груповата фаза на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Бундестимът попадна в група "E", където ще се изправи срещу отборите на Еквадор, Кот д'Ивоар и Кюрасао. Нагелсман определи групата като „не най-лесната, но напълно преодолима“.

„Искаме да спечелим мачовете си в групата. Най-важното е да вървим стъпка по стъпка, да преминем успешно през всички срещи и да стигнем до плейофите. Всеки противник заслужава уважение", коментира Нагелсман.

„Кюрасао ще бъде интересен за анализиране, но няма да допуснем грешката да ги подценим. Кот д'Ивоар е отбор, който може да бъде победен, но не бива да се подценява. С Еквадор няма да е лесно. Те имат истински звезди в състава си и завършиха на второ място в квалификациите след Аржентина“, допълни специалистът.

