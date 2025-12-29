Популярни
  3. Рома иска и Раду Драгушин

Рома иска и Раду Драгушин

  • 29 дек 2025 | 18:22
  • 518
  • 0
Няколко италиански отбора, включително Рома, проявяват интерес към защитника на Тотнъм Раду Драгушин, но все още не е ясно дали „шпорите“ са готови да се разделят с него. Според „Скай Спорт Италия“ римляните ще потърсят румънеца като ново попълнение през януарския трансферен прозорец, за да подсилят отбраната си.

„Сделката няма да бъде лесна, но няколко клуба са готови да подпишат с Драгушин, ако Тотнъм се съгласи да го продаде“, коментира трансферният специалист на „Скай Спорт“ Марко Демикели.

Основен въпрос остава готовността на 23-годишния централен бранител да се включи пълноценно в игра, след като за последно беше титуляр за лондонския тим през януари, но претърпя тежка контузия и остана далеч от терена през цялата 2025-а. През миналата седмица той се завърна на резервната скамейка на „шпорите“, а при победата с 1:0 срещу Кристъл Палас в неделя влезе в игра в 85-ата минута.

Рома заема 5-ото място в Серия А с 30 точки, с 6 по-малко от лидера Интер.

