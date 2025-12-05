Почетино: Трябва да сме оптимисти

Популярни
  5 дек 2025
Селекционерът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино коментира резултатите от жребия за груповата фаза на Световното първенство през 2026 г.

"Янките" се паднаха в група "D", където ще се изправят срещу Парагвай, Австралия и победителя от плейофен път "C" в европейската зона (Турция / Румъния / Словакия / Косово).

„Реакцията... Това са очакванията, нали? Ще видим докъде ще стигнем след шест месеца. Играхме наскоро с Парагвай и Австралия и имаме много пресни впечатления“, заяви Почетино.

„След това ще се присъедини и много силен отбор от Европа. Трябва да сме оптимисти, да продължим да се борим и да се развиваме. Сега можем само да анализираме отборите и да видим какво ще се случи след няколко месеца“, добави той.

„Длъжни сме да уважаваме всички съперници. Нищо няма да е лесно. Знаем, че Парагвай се представи много добре в южноамериканските квалификации. Австралия, преди да играем с тях, нямаше загуба в 12 или 13 мача“, припомни аржентинският специалист.

„И, разбира се, ще видим кой друг отбор ще се присъедини към нас. С цялото ми уважение, но да, ние вярваме, че можем да продължим напред. Но за целта трябва да се представим добре“, завърши Почетино.

Снимки: Imago

