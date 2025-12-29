Популярни

Страхотен сблъсък обещава последният мач за 2025 година в Sesame НБЛ

  • 29 дек 2025 | 14:36
  • 418
  • 0
Страхотен сблъсък обещава последният мач за 2025 година в Sesame НБЛ

Изключително интригуващ сблъсък предстои тази вечер в Sesame Национална баскетболна лига. В 19:15 часа Черно море Тича приема в ДКС във Варна шампиона Рилски спортист в двубой от 14-ия кръг между третия и втория в класирането.

И двата отбора са в серия от 5 поредни победи преди днешната среща. “Моряците” са с баланс 9-3, докато тимът от Самоков е с 10-2. Пред тях е единствено лидерът Балкан с 12 успеха и само едно поражение.

За последно Черно море Тича и Рилски спортист застанаха един срещу друг в двубоя за Суперкупата на България в края на септември. Варненци триумфираха с трофея в “Арена СамЕлион” след 84:66.

През пролетта двата отбора сложиха и край на миналия сезон с финалния плейоф, в който премериха силите си и Рилски спортист спечели с 3-1 победи, защитавайки титлата си.

Снимки: Борислав Цветанов

