България се изкачи в ранглистата на ФИФА

Националният отбор на България записа скок от три места в обновената ранглиста на ФИФА за ноември месец. "Лъвовете" регистрират прогрес благодарение на вчерашната си победа над Грузия (2:1) и увеличават актива си от 1263,07 точки до 1272,19 точки. С това те вече са на 88-мо място в света, след като през октомври бяха паднали до 91-ва позиция.

България може! Треснахме Грузия

По този начин България изпревари националните гарнитури на Бахрейн, Замбия и Ангола, а точно пред селекцията на старши треньора Александър Димитров са тимовете на Сирия, Нова Зеландия, Уганда и Хаити.

Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е съперникът на България в квалификациите Испания. На второ място с 1873,33 точки е световния шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки.

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

В топ 5 влиза националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който изпреварва Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Топ 10 се допълва от Белгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хърватия (1716,88). Другите ни съперници в квалификациите - Турция и Грузия, са съответно на 25-о и 73-то място.

Ноемврийската ранглиста ще определи и разпределението на отборите по урни при жребия за Световното първенство догодина, който ще бъде изтеглен на 5 декември във Вашингтон.