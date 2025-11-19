Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 5419
  • 4

Националният отбор на България записа скок от три места в обновената ранглиста на ФИФА за ноември месец. "Лъвовете" регистрират прогрес благодарение на вчерашната си победа над Грузия (2:1) и увеличават актива си от 1263,07 точки до 1272,19 точки. С това те вече са на 88-мо място в света, след като през октомври бяха паднали до 91-ва позиция. 

България може! Треснахме Грузия
България може! Треснахме Грузия

По този начин България изпревари националните гарнитури на Бахрейн, Замбия и Ангола, а точно пред селекцията на старши треньора Александър Димитров са тимовете на Сирия, Нова Зеландия, Уганда и Хаити.

Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е съперникът на България в квалификациите Испания. На второ място с 1873,33 точки е световния шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки. 

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

В топ 5 влиза националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който изпреварва Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Топ 10 се допълва от Белгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хърватия (1716,88). Другите ни съперници в квалификациите - Турция и Грузия, са съответно на 25-о и 73-то място.

Ноемврийската ранглиста ще определи и разпределението на отборите по урни при жребия за Световното първенство догодина, който ще бъде изтеглен на 5 декември във Вашингтон.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валери Божинов-младши тренира с първия отбор на Локомотив (Пд)

Валери Божинов-младши тренира с първия отбор на Локомотив (Пд)

  • 19 ное 2025 | 15:10
  • 1345
  • 3
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 11347
  • 39
Локо (Пд) направи обзор на представянето на националните си състезатели

Локо (Пд) направи обзор на представянето на националните си състезатели

  • 19 ное 2025 | 13:47
  • 973
  • 0
Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

  • 19 ное 2025 | 12:52
  • 10424
  • 25
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 7663
  • 26
Светльо Вуцов и Алекс Колев подкрепиха националите срещу Грузия

Светльо Вуцов и Алекс Колев подкрепиха националите срещу Грузия

  • 19 ное 2025 | 11:30
  • 3841
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 11347
  • 39
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 9319
  • 13
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 11021
  • 7
Ето с кои играчи България излиза срещу Армения

Ето с кои играчи България излиза срещу Армения

  • 19 ное 2025 | 15:04
  • 6504
  • 3
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 7538
  • 8