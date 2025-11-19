Венци Стефанов: Забранявам ви да говорите против Георги Иванов! Тази победа е важна за всички българи

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред медиите след победата на България над Грузия. Родният тим се наложи с 2:1 и завърши квалификационния цикъл с успех.

България може! Треснахме Грузия

“Така ли казах? Познах ли? Значи много разбирам от футбол. Забранявам ви да говорите против Георги Иванов! Сашо Димитров е млад, само като се дава шанс на такива млади футболисти, тогава ще имаме футбол. За мен е важна тази победа. Важна е и за всички българи.

Виждаш ли гьотферен какъв е? (бел. ред. един от феновете мина покрай Стефанов и каза “Само Левски”). Той не мисли за българския футбол, той си мисли само Левски. Те са увредени.

Българският народ има нужда от малко радост. Дай Боже хората, които ни управляват, да се сетят, че само чрез спорта могат да донесат радост за България. Искам да бъдете подръжници на новото време. Трябва нещо да се направи, тези хора да се оставят да работят. Виждате, че с млади момчета, отписани от футбола - Здравко, кой го броеше за жив? Но виждате, дава се шанс и ще се берат плодове”, заяви Стефанов.