Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  3. Севлиево взе бивш ас на Етър

Севлиево взе бивш ас на Етър

  • 29 дек 2025 | 18:47
  • 717
  • 0
Севлиево взе бивш ас на Етър

26-годишният полузащитник Николай Янков ще подсили ФК Севлиево за пролетния дял на Втора лига. Полузащитника пристига от Академик (Свищов), за който вкара 2 гола в 11 мача от Трета лига през есента. Янков е роден на 28 юни 1999 година във Велико Търново.

Юноша е на Литекс, като през 2016-а преминава в школата на ЦСКА. През следващите два сезона играе за дублиращия тим на "армейците" и за формацията U19, като успява да запише и дебют с червената фланелка - на 28 май 2018 срещу Берое (1:0).

Впоследствие е върнат под наем в Литекс, където трупа опит във Втора лига (34 мача, 1 гол). Играе един полусезон за Хебър (Пазарджик) и през лятото на 2021-а се завръща в родния град. Помага на Етър да спечели промоция за елита, като в еfbet Лига участва в 20 срещу и бележи 1 гол. Общо за в професионалният футбол има 158 мача с 10 гола и 14 асистенции в тях.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 32348
  • 21
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 25444
  • 19
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 62670
  • 150
Етър представи трети нов футболист

Етър представи трети нов футболист

  • 29 дек 2025 | 10:44
  • 3187
  • 3
Секирово привлече футболист, вкарвал хеттрик на Байерн (Мюнхен)

Секирово привлече футболист, вкарвал хеттрик на Байерн (Мюнхен)

  • 29 дек 2025 | 10:39
  • 2774
  • 6
Треньорът на Ловеч разкри за интерес към клуба от турски инвеститори

Треньорът на Ловеч разкри за интерес към клуба от турски инвеститори

  • 29 дек 2025 | 09:59
  • 3198
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 29375
  • 32
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 56832
  • 1
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 12162
  • 2
Здрава битка и изравнени сили във Варна!

Здрава битка и изравнени сили във Варна!

  • 29 дек 2025 | 19:40
  • 3977
  • 4
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 32348
  • 21
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 62670
  • 150