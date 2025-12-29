Севлиево взе бивш ас на Етър

26-годишният полузащитник Николай Янков ще подсили ФК Севлиево за пролетния дял на Втора лига. Полузащитника пристига от Академик (Свищов), за който вкара 2 гола в 11 мача от Трета лига през есента. Янков е роден на 28 юни 1999 година във Велико Търново.



Юноша е на Литекс, като през 2016-а преминава в школата на ЦСКА. През следващите два сезона играе за дублиращия тим на "армейците" и за формацията U19, като успява да запише и дебют с червената фланелка - на 28 май 2018 срещу Берое (1:0).



Впоследствие е върнат под наем в Литекс, където трупа опит във Втора лига (34 мача, 1 гол). Играе един полусезон за Хебър (Пазарджик) и през лятото на 2021-а се завръща в родния град. Помага на Етър да спечели промоция за елита, като в еfbet Лига участва в 20 срещу и бележи 1 гол. Общо за в професионалният футбол има 158 мача с 10 гола и 14 асистенции в тях.