Светльо Вуцов и Алекс Колев подкрепиха националите срещу Грузия

Доскорошните национали Светослав Вуцов и Александър Колев са подкрепели снощи България при победата с 2:1 над Грузия на стадион “Васил Левски”. Двамата са били в компанията на бившия национал Георги Пашов и са гледали сблъсъка от сектор “В”. Преди това пък тримата са посетили и фенклуба на националния ни отбор.

Припомняме, че Светослав Вуцов се оттегли от това да защитава фланелката на България след предишните мачове от световните квалификации преди месец. Тогава се разрази скандал около вратаря и сега логично не беше повикан. Алекс Колев пък за последно получи повиквателна за мачовете през месец септември тази година.