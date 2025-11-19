Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Светльо Вуцов и Алекс Колев подкрепиха националите срещу Грузия

Светльо Вуцов и Алекс Колев подкрепиха националите срещу Грузия

  • 19 ное 2025 | 11:30
  • 986
  • 0

Доскорошните национали Светослав Вуцов и Александър Колев са подкрепели снощи България при победата с 2:1 над Грузия на стадион “Васил Левски”. Двамата са били в компанията на бившия национал Георги Пашов и са гледали сблъсъка от сектор “В”. Преди това пък тримата са посетили и фенклуба на националния ни отбор.

България може! Треснахме Грузия
България може! Треснахме Грузия

Припомняме, че Светослав Вуцов се оттегли от това да защитава фланелката на България след предишните мачове от световните квалификации преди месец. Тогава се разрази скандал около вратаря и сега логично не беше повикан. Алекс Колев пък за последно получи повиквателна за мачовете през месец септември тази година.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

  • 19 ное 2025 | 09:23
  • 4829
  • 4
Монтана без основния си страж срещу Левски

Монтана без основния си страж срещу Левски

  • 19 ное 2025 | 09:21
  • 1171
  • 0
Лапеня за Вечното дерби: Това е абсолютно луд мач

Лапеня за Вечното дерби: Това е абсолютно луд мач

  • 19 ное 2025 | 09:06
  • 5764
  • 5
Английски консултант ще помага на ЦСКА за "Българска армия"

Английски консултант ще помага на ЦСКА за "Българска армия"

  • 19 ное 2025 | 09:02
  • 6195
  • 11
Миро Начев претърпя успешна операция

Миро Начев претърпя успешна операция

  • 19 ное 2025 | 08:59
  • 581
  • 0
Иван Цветанов става спортен директор в Ботев

Иван Цветанов става спортен директор в Ботев

  • 19 ное 2025 | 08:57
  • 897
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 142749
  • 578
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 4222
  • 5
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 2497
  • 5
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 2188
  • 11
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 30451
  • 29
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 28802
  • 107