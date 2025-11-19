Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе доволен от успеха на тима ни над Грузия в последния мач от световните квалификации. Шефът на БФС смята, че следващата година ще е много важна за развитието на родния футбол, тъй като се следва изградена стратегия.

“Радвам се най-много за футболистите и треньорския щаб. Тези футболисти показват, че има бъдеще и хората ще видят неща в следващите години. Младежите също се представят добре и смятам, че лека-полека нещата се подреждат. Нямаме класата да играем срещу отбори като Турция и Испания, но с работата и стратегията ще се опитваме да бъдем равностойни”, каза Иванов.

“Ако смятаме от 2023-а три години и половина колко са? Че не мога да смятам, че някои казват, че имам осми клас. Смятам, че българският футбол има бъдеще. Така ще направим заедно с правителството ще направим стратегия. Всичко става крачка по крачка. Нещата, които сме планували не могат да станат веднага. Очаквам 2026-а да бъде доста сериозна, като се има предвид разговорите, които имаме с правителството. В последните 20 години футболът бе оставен на самотек. Нашият футбол е почти на аматьорско ниво, държавата по никакъв начин не помага. Само с усилията на Футболния съюз е много трудно да стигне до нивото, което искаме”.

“Нивото ни не е да стигаме Грузия, а Турция и Испания. Тази победа бе важна за негативизма, които се изля. Всички хейтъри са част от обществото, което сме всички. На мен ми е ясно, че хората винаги следват победителите. Ние в момента сме на дъното, но съм сигурен, че с нашата воля ще направим така, че българите да се гордеят”, каза Иванов.