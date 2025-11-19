Георги Русев: Трябва да сме здраво стъпили на земята, тази победа не означава нищо

Крилото на България Георги Русев говори след победата на нашия тим над Грузия. Лъвовете се наложиха с 2:1, а Русев вкара хубаво попадение.

България може! Треснахме Грузия

“Беше специално за мен, въпреки че ми е втория гол. Надявам се да имам още много и все да са красиви като този. Атаката беше красива, отиграването на Здравко също.

Трябва да сме здраво стъпили на земята, това не означава нищо. Всеки може да направи една победа, но постоянството и добрата игра ще носят успехи. Но е приятно да прекъснеш негативна серия.

Отдавна не сме водили 2:0 и решихме през второто полувреме да предприемем стъпка назад. Накрая можеше и да съжаляваме.

Ако трябваше да променим само едно нещо, щеше да е прекалено лесно. Много неща са. Виждате другите как се развиват - налагат собствени кадри, продават играчите си. Когато достигнем това ниво, тогава можем да се борим”, заяви Русев.