България в търсене на първи положителен резултат в последния си мач от световните квалификации - на живо със съставите на "лъвовете" и Грузия
11-те на България и Грузия: много малко зрители по трибуните

  • 18 ное 2025 | 21:35
  • 14841
  • 31
Слушай на живо: България - Грузия

Станаха ясни стартовите състави на България и Грузия за световната квалификация на Националния стадион "Васил Левски". Двата отбора са без шансове за класиране на Мондиал 2026, като срещата е важна единствено от статистическа и морална гледна точка.

Българският селекционер Александър Димитров направи две промени спрямо двубоя срещу турците преди три дни в Бурса. На мястото на Атанас Чернев, който си вкара по един автогол срещу Испания и Турция, застана Стефан Велков. Юношата на Славия Кристиян Стоянов пък смени Андриан Краев в полузащитата. Под рамката отново застана Димитър Митов, а защитното каре дооформят Мартин Георгиев, Кристиан Димитров и Християн Петров. Пред тях заедно със Стоянов излизат Илия Груев и Филип Кръстев. Капитанът Кирил Десподов води атаката на "лъвовете", на когото по фланговете помагат Здравко Димитров и игралият силно на стадион "Матлъ" Георги Русев.

България 0:0 Грузия

Стартовите състави:

България (1-4-3-3): 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 15. Стефан Велков, 5. Кристиан Димитров, 2. Християн Петров, 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов, 14. Филип Кръстев., 7. Георги Русев, 11. Кирил Десподов, 10. Здравко Димитров.

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 4. Гурам Кашия, 6. Гиорги Кочорашвили, 7. Хвича Кварацхелия, 8. Буду Зивзивадзе, 10. Зурико Давиташвили, 13. Гиорги Гочолеишвили, 14. Лука Лочошвили, 15. Анзор Меквабишвили, 17. Отар Китеишвили, 19. Гиорги Цитаишвили.

Дузпа посече младежите в Шотландия

  • 18 ное 2025 | 21:23
  • 16202
  • 49
Майкъла: Дано малко зарадваме хорицата, че сме такава трагедия, че нямам думи

  • 18 ное 2025 | 21:21
  • 224
  • 0
Уникален малшанс лиши България U19 от класиране напред за Европейското

  • 18 ное 2025 | 20:25
  • 15063
  • 23
Спрягат турчин за наставник на Лудогорец

  • 18 ное 2025 | 19:41
  • 3959
  • 7
Монтана пуска билети за мача с Левски и на "Огоста"

  • 18 ное 2025 | 19:23
  • 412
  • 0
Обявиха съдийските назначения за 16-ия кръг в efbet Лига

  • 18 ное 2025 | 18:58
  • 1035
  • 0
България показа характер и продължава без грешка!

  • 18 ное 2025 | 21:00
  • 17829
  • 11
Дузпа посече младежите в Шотландия

  • 18 ное 2025 | 21:23
  • 16202
  • 49
Испания - Турция (съставите)

  • 18 ное 2025 | 20:49
  • 2861
  • 3
Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

  • 18 ное 2025 | 17:56
  • 7349
  • 11
Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 15929
  • 3