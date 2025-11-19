Груев: Най-после позитивен резултат

Халфът на националния отбор Илия Груев бе доволен от победата с 2:1 над Грузия. Полузащитникът на Лийдс е на мнение, че тимът ни трябва да продължи да играе така, както днес.

“Нормално е да се подобри настроението. Най-после позитивен резултат. Трябва да продължаваме така да играем. Днес се раздавахме като отбор. Класата беше друга, успяхме да се възползваме от нашите атаки. Да спечелим срещу добър противник е важно за нас, за да продължим напред. Имахме много различни футболисти, нямахме самочувствие, някои лоши индивидуални моменти в квалификациите. Аз много не чета какво се пише. Има много неща, които трябва и могат да се подобрят, за да сме на по-високо ниво. Пътят е много дълъг. Целта е да се класираме за някои турнир, а не да ставаш трети. Стараем да се подобряваме”, каза Груев.