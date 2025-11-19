Популярни
Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
  Здравко Димитров: Това е пътят

  • 19 ное 2025 | 00:13
  • 248
  • 2

Крилото на България Здравко Димитров говори след победата на родния тим над Грузия. “Лъвовете” се наложиха с 2:1, като Димитров имаше дейно участие и в двете попадения.

“Много е хубаво чувството, когато победиш и то такъв сериозен отбор. Всички дадохме максимума от себе си. Аз 60-ата минута не можех да ходя вече, защото дадох всичко от себе си. Това е пътят. Да се разчита на млади момчета, на хора, които милеят да идват тук и да дават максимума от себе си. Вярвам, че нещата ще бъдат все по-добре.

С Турция опитахме така, но не ни се получи. Мисля, че имаме химия с Георги от едно време, ние сме си близки. Радвам се, когато се получават нещата”, заяви Димитров.

