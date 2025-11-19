Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Филип Кръстев: Този лагер вече играхме футбол

Филип Кръстев: Този лагер вече играхме футбол

  • 19 ное 2025 | 00:11
  • 257
  • 0
Филип Кръстев: Този лагер вече играхме футбол

Халфът на националния отбор Филип Кръстев бе доволен от победата на “лъвовете” с 2:1 над Грузия. Полузащитникът е на мнение, че в последните две срещи - днес и срещу Турция, тимът ни е играл футбол.

България може! Треснахме Грузия
България може! Треснахме Грузия

“Такива победи са важни, въпреки че днес завършихме може би най-слабите си квалификации. Трябва да забравим тази година, като запомним грешките си. Нека да вземем този лагер за позитив и да играем по-силно на следващия. Има много неща да се анализират от тези мачове. Най-важното е, че този лагер играхме футбол за разлика от предишните. Реалната ни цел сега е да играем добър футбол и да се противопоставяме на отборите. Ако Господ е с нас, ще прославим неговото дело и ще постигнем по-добри резултати. Мисля, че днес раздаването на целия отбор бе на ниво. Изиграхме много добре тактически мача”, каза Кръстев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дузпа посече младежите в Шотландия

Дузпа посече младежите в Шотландия

  • 18 ное 2025 | 21:23
  • 26679
  • 57
Майкъла: Дано малко зарадваме хорицата, че сме такава трагедия, че нямам думи

Майкъла: Дано малко зарадваме хорицата, че сме такава трагедия, че нямам думи

  • 18 ное 2025 | 21:21
  • 1531
  • 5
Уникален малшанс лиши България U19 от класиране напред за Европейското

Уникален малшанс лиши България U19 от класиране напред за Европейското

  • 18 ное 2025 | 20:25
  • 23795
  • 30
България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 85554
  • 414
Спрягат турчин за наставник на Лудогорец

Спрягат турчин за наставник на Лудогорец

  • 18 ное 2025 | 19:41
  • 8354
  • 12
Монтана пуска билети за мача с Левски и на "Огоста"

Монтана пуска билети за мача с Левски и на "Огоста"

  • 18 ное 2025 | 19:23
  • 640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 85554
  • 414
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 1038
  • 2
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 2463
  • 8
Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

  • 19 ное 2025 | 00:01
  • 1081
  • 3
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 18513
  • 21
Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

  • 18 ное 2025 | 23:35
  • 25691
  • 8