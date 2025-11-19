Филип Кръстев: Този лагер вече играхме футбол

Халфът на националния отбор Филип Кръстев бе доволен от победата на “лъвовете” с 2:1 над Грузия. Полузащитникът е на мнение, че в последните две срещи - днес и срещу Турция, тимът ни е играл футбол.

“Такива победи са важни, въпреки че днес завършихме може би най-слабите си квалификации. Трябва да забравим тази година, като запомним грешките си. Нека да вземем този лагер за позитив и да играем по-силно на следващия. Има много неща да се анализират от тези мачове. Най-важното е, че този лагер играхме футбол за разлика от предишните. Реалната ни цел сега е да играем добър футбол и да се противопоставяме на отборите. Ако Господ е с нас, ще прославим неговото дело и ще постигнем по-добри резултати. Мисля, че днес раздаването на целия отбор бе на ниво. Изиграхме много добре тактически мача”, каза Кръстев.