Фурнаджиев: Тази победа днес е като един венец на това, което показахме в Турция

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев говори след победата на България над Грузия. “Лъвовете” се наложиха с 2:1 в последния мач от квалификациите за Световното догодина.

“Радвам се, че успяхме да надградим хубавата игра срещу Турция. Отборът показа характер на един тежък стадион с препълнена публика. И тази победа днес е като един венец на това, което показахме в Турция.

Силно се надявам да се отрази положително победата на селекционера и да може да изчисти титулярния състав на момчетата, които играят от първата минута и да дават максимума от себе си. Това искаме от тези футболисти. Да се раздават и да дават максимума от себе си. Независимо дали ще паднем, или ще бием. Паднахме се в една тежка група. Видяхте, че Турция водеше на Испания на техен терен, което доказва класата.

Никой нищо не иска да забрави. Всеки един мач е игрови опит. Както за футболистите, така и за треньора”, заяви Фурнаджиев.