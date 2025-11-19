Популярни
Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
Фурнаджиев: Тази победа днес е като един венец на това, което показахме в Турция

  • 19 ное 2025 | 00:33

  • 19 ное 2025 | 00:33
  • 99
  • 0

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев говори след победата на България над Грузия. “Лъвовете” се наложиха с 2:1 в последния мач от квалификациите за Световното догодина.

България може! Треснахме Грузия
България може! Треснахме Грузия

“Радвам се, че успяхме да надградим хубавата игра срещу Турция. Отборът показа характер на един тежък стадион с препълнена публика. И тази победа днес е като един венец на това, което показахме в Турция.

Силно се надявам да се отрази положително победата на селекционера и да може да изчисти титулярния състав на момчетата, които играят от първата минута и да дават максимума от себе си. Това искаме от тези футболисти. Да се раздават и да дават максимума от себе си. Независимо дали ще паднем, или ще бием. Паднахме се в една тежка група. Видяхте, че Турция водеше на Испания на техен терен, което доказва класата.

Никой нищо не иска да забрави. Всеки един мач е игрови опит. Както за футболистите, така и за треньора”, заяви Фурнаджиев.

