  3. Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 2455
  • 8

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров остана доволен от победата на нашия тим над Грузия. “Лъвовете” се наложиха с 2:1 и завършиха квалификационния цикъл с успех.

“Играчите заслужават и го имат моето уважение. Стараха се, играха сплотено, много концентрирано, всеотдайно и се радвам, че тази игра и това, което те направиха, и начина, по който влязоха в мача, даде резултат. Те го заслужават с работата си.

Ние се изправихме срещу един много сериозен и стойностен противник. Участник на предното Европейско първенство. Така че това беше част от нашия план. Задачата беше да не получаваме гол, но се радвам, че всичко свърши добре.

Тази реакция след гола я видяхме още в предния мач с Турция. Изравнихме веднага, след като те поведоха. Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора, защото вярвам в тях.

Победата е най-хубавото нещо днес.

Гледаме да създаваме ядро, контузиите промениха някои неща, но не сме си правили експерименти”, заяви Димитров.

