Славия прибира сериозна сума за трансфера на Мартин Георгиев

Българският национал Мартин Георгиев подписа договор с гръцкия гранд АЕК. Бранителят преминава от Славия след трансфер за около 2 милиона евро, научи Sportal.bg.

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Oще утре той ще проведе своята първа тренировка с новите си съотборници.

От Славия за трансфера на Мартин Георгиев: Юношата на "белите" и любимец на публиката изпълни своя дълг към родния клуб

За Славия Мартин Георгиев записа 79 шампионатни срещи, в които реализира 3 гола.