Струмска слава с нов трансфер

Игралият през есенния полусезон във Втора Лига Кристиян Слишков облича екипа на Струмска слава. Полузащитникът се присъединява към „Славата“, след като прекрати договора си със Спортист (Своге).

За „шоколадите“ Слишков изигра общо 13 официални мача в първенството и за Купата на България.



26-годишното крило е юноша на Миньор (Перник), като за родният си клуб записва над 300 мача, като почти половината от тях са във Втора Лига.

През зимата на сезон 2021/2022 преминава под наем в отбора на Струмска слава, като престоят му в нашия клуб е доста успешен! През лятото на 2025-та преминава в отбора на Спортист (Своге).

„В Радомир ме привлече това, че клубът е коректен и идвам на познато място. Колективът е добър, с голяма част от момчетата се познаваме а и съм играл с доста от тях“, сподели Слишков.