От Славия за трансфера на Мартин Георгиев: Юношата на "белите" и любимец на публиката изпълни своя дълг към родния клуб

Славия потвърди за трансфера на защитника Мартин Георгиев, който от януари ще носи екипа на гръцкия АЕК.
Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд
"Белите" пишат, че националът е изпълнил дълга си към родния клуб, след като изигра 91 мача и реализира четири попадения.
"Мартин Георгиев преминава от Славия в АЕК (Атина). Договорът му е за четири години", пишат от клуба.
"Юношата на "белите" и любимец на публиката изпълни своя дълг към родния клуб и ще потърси развитие в силното първенство на Гърция.
Мартин изигра 91 мача и реализира 4 гола с екипа на любимия си отбор. Успех и само Славия!", добавят "белите".