Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

  • 19 ное 2025 | 00:01
  • 1075
  • 3

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов бе доволен от победата с 2:1 над Грузия. Крилото на ПАОК е на мнение, че играчите са искали силно успеха, за да покажат, че могат да играят качествен футбол.

“Мисля, че играхме компактно и си чакахме моментите на контраатака. Добре си изиграхме ситуациите. Щастливи сме, че взехме победа. Казахме си, че трябва да играем за нашата чест и да покажем, че можем. В предния мач с Турция показахме, че можем в някои моменти. Всички искаме нещата да тръгнат нагоре. Много бяха трудни тези квалификации, но трябва да се опитваме да играем футбол. Аз съм добре, натрупаха ми се доста мачове. Днес имах лек проблем. Щом треньорът е преценил да бъда сменен, това е негово решение”, каза Десподов.

Следвай ни:

