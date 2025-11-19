Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

Рекордьорът по мачове с националната фланелка на България – Стилиян Петров, остана впечатлен от думите на Филип Кръстев след победата на „лъвовете“ с 2:1 над Грузия в последната си квалификация за Мондиал 2026.

Стенли пусна видео с изказването на Кръстев след мача на Националния стадион „Васил Левски“, в което халфът коментира и думите си след предходния мач на България – 0:2 като гост на Турция.

"Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен...СМЕЛ!Много адекватен ,Филип Кръстев ! Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата, запушването на системата и външния натиск! Борбата за справедливост никога няма да спре!!! Честита победа, поздравите са за вас футболистите и феновете само! Другото си го описал и анализирал перфектно", написа Стан в социалните мрежи.