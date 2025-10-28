Купата на България навлиза в същинската си фаза

Популярни
  • 28 окт 2025 | 08:00
Днес стартират мачовете от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. От този кръг се включват и тимовете от efbet Лига.

Първи от днешната програма започва Ботев (Пловдив), който гостува в Плевен на местния Спартак. По-късно идва порция, в която Добруджа гостува на Бдин, Локо (София) на Рилски спортист и Ямбол на Спартак (Варна). След това Арда ще се бори с един от лидерите във втория ешелон Фратрия, а в края на деня Дунав приема Локомотив (Пловдив).

28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч:
Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)
28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч:
Бдин (Видин) - Добруджа
Рилски спортист - Локомотив (София)
Ямбол - Спартак (Варна)
28 октомври 2025 г., вторник, 15:45 ч:
Фратрия - Арда
28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч:
Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)

29 октомври 2025 г., сряда, 12:00 ч:
Миньор (Перник) - Черно море
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч:
Марек - Монтана
Спартак (Пловдив) - Славия
Спортист (Своге) - Септември (София)
Севлиево - ЦСКА
Витоша (Бистрица) - Берое
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)
29 октомври 2025 г., сряда, 16:30 ч:
Хебър (Пазарджик) - Левски

30 октомври 2025 г., четвъртък, 13:30 ч:
Черноморец (Бургас) - Лудогорец
30 октомври 2025 г., четвъртък, 16:30 ч:
Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948

