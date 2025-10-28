Купата на България навлиза в същинската си фаза

Днес стартират мачовете от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. От този кръг се включват и тимовете от efbet Лига.

Първи от днешната програма започва Ботев (Пловдив), който гостува в Плевен на местния Спартак. По-късно идва порция, в която Добруджа гостува на Бдин, Локо (София) на Рилски спортист и Ямбол на Спартак (Варна). След това Арда ще се бори с един от лидерите във втория ешелон Фратрия, а в края на деня Дунав приема Локомотив (Пловдив).

28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч:

Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)

28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч:

Бдин (Видин) - Добруджа

Рилски спортист - Локомотив (София)

Ямбол - Спартак (Варна)

28 октомври 2025 г., вторник, 15:45 ч:

Фратрия - Арда

28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч:

Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)



29 октомври 2025 г., сряда, 12:00 ч:

Миньор (Перник) - Черно море

29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч:

Марек - Монтана

Спартак (Пловдив) - Славия

Спортист (Своге) - Септември (София)

Севлиево - ЦСКА

Витоша (Бистрица) - Берое

Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)

29 октомври 2025 г., сряда, 16:30 ч:

Хебър (Пазарджик) - Левски

30 октомври 2025 г., четвъртък, 13:30 ч:

Черноморец (Бургас) - Лудогорец

30 октомври 2025 г., четвъртък, 16:30 ч:

Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948