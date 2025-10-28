Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" минаха през Ямбол с безветрен полет

"Соколите" минаха през Ямбол с безветрен полет

  • 28 окт 2025 | 15:30
  • 1705
  • 5
"Соколите" минаха през Ямбол с безветрен полет

Отборът на Спартак (Варна) се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България, след като победи с 3:1 като гост Ямбол в среща от предишния кръг на надпреварата.

"Соколите" взеха комфортен аванс още в началото на мача. Първо Луис Пахама откри с хубав плътен удар по диагонала, а след това Даниел Халачев удвои с глава. През втората част Иван Алексиев вкара трети гол, след като бе точен при едно центриране от ъглов удар, а в края на мача домакините върнаха едно попадение, когато ветеранът Георги Динков довкара една отбила се от гредата топка.

Така Спартак се присъединява към Ботев (Пловдив), Добруджа и Локомотив (София), които до момента се се класирали за следващата фаза.

Ямбол 1:3 Спартак (Варна)
0:1 Луис Пахама (8)
0:2 Даниел Халачев (18)
0:3 Иван Алексиев (56)
1:3 Георги Динков (80)

