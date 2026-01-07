Етър представи юноша на Левски

Халфът Ивайло Марков е най-новото попълнение на Етър за пролетния полусезон. Той идва като преотстъпен от Локомотив (Пловдив) и ще носи виолетовия екип с номер 21. Ивайло Марков е роден на 21 октомври 2004 г. Юноша е на Левски, преминал е през Славия и Чавдар (Етрополе). От 2023 до 2025 г. бе в ЦСКА 1948, с който има 49 мача в efbet Лига и Втора лига. През последния сезон бе в Локомотив (Пловдив), с който записа още четири мача в елита. Общо в професионалния футбол 21-годишният офанзивен играч има 53 мача и десет отбелязани гола. Има двубои и за юношеския национален отбор на България.

"Нуждаех се от игрово време и дойдох в Етър. С треньора Иван Иванов сме в добри отношения, работили сме заедно в други отбори. Етър е голямо име, отбор, в който можеш да се изявяваш много добре и за мен е перфектна сцена. Има хубава публика и се радвам, че съм тук!Основният ми пост е офанзивен халф. Ще направя всичко за отбора и Етър да печели, смятам, че мога да помогна. Мисля, че ще направим добър отбор и ще се представяме на ниво", заяви Ивайло Марков, който от утре започва подготовка с "виолетовите".