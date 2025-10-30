Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  11-те на Янтра и ЦСКА 1948

11-те на Янтра и ЦСКА 1948

  • 30 окт 2025 | 15:21
  • 1977
  • 0
11-те на Янтра и ЦСКА 1948

Станаха ясни стартовите състави на Янтра и ЦСКА 1948, които се изправят един срещу друг в последен двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Мачът в Габрово стартира в 16:30 часа.

ЯНТРА - ЦСКА 1948

Стартови състави:

Янтра: 1. Християн Василев, 3. Велизар Къналян, 22. Велислав Боев, 7. Георги Бабалиев, 19. Георги Димитров, 99. Иван Василев, 4. Константин Иванов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 8. Станислав Дюлгеров, 24. Тихомир Димитров.

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 96. Драган Гривич, 88. Адама Траоре, 6. Егор Пархоменко, 22. Огнен Гашевич, 19. Марто Бойчев, 10. Борислав Цонев, 8. Йоан Маниен, 11. Георги Русев, 94. Атанас Илиев, 77. Елиас Франко

