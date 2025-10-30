Ясно е кога ще бъде жребият за 1/8-финалите за Купата на България

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че на 5 ноември (сряда) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна" ще бъде теглен жребият за 1/8-финалите на Sesame Купа на България. В този етап участват 16 отбора, които са придобили право за участие след 1/16-финалите в турнира.

Жребият е пълен, всички 16 отбора попадат в една урна, като ще се определят 8 двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът, изтеглен първи в двойката.

Първата изненада за Купата е факт! ЦСКА и Левски продължават по план

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025.