Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

Ботев (Враца) се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България, след като се наложи над Загорец (Нова Загора) като гост с 4:1. Отборът на Тодор Симов изоставаше в резултата до 77-мата минута и трябваше да прави обрат, за да продължи напред.

Кристиян Стоилов беше точен за домакините в началото на второто полувреме, но след късен финален щурм врачани стигнаха до успеха. Антоан Стоянов (77') изравни след хубави индивидуални действия пред вратата на противника.

Купата на България: ранен гол в Пазарджик

Само три минути по-късно Мартин Смоленски засече центриране отляво и направи 2:1. Третият гол бе дело на капитана Даниел Генов, който беше изведен на отлична стрелкова позиция. 120 секунди преди края на редовното време, с второто си попадение в срещата, Смоленски оформи крайното 4:1.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto