  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

  • 8 яну 2026 | 12:37
  • 660
  • 1

Спартак (Варна) зарадва феновете си с положителна новина. “Соколите” са изплатили нужните задължения към бившия футболист на тима Кристиан Илич и по този начин забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи ще падне. Припомняме, че халфът осъди Спартак за неизплатени заплати в размер на 16 000 евро, което доведе до наказанието на варненския тим.

Спартак (Вн) подписа със заместник на Берна
Спартак (Вн) подписа със заместник на Берна

Ето какво пишат от Спартак:

Уважаеми, Соколи

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи.

В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!

