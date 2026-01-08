Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

Спартак (Варна) зарадва феновете си с положителна новина. “Соколите” са изплатили нужните задължения към бившия футболист на тима Кристиан Илич и по този начин забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи ще падне. Припомняме, че халфът осъди Спартак за неизплатени заплати в размер на 16 000 евро, което доведе до наказанието на варненския тим.
Ето какво пишат от Спартак:
Уважаеми, Соколи
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи.
В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!