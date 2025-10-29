Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

Севлиево и ЦСКА играят при 0:0 в мач от 1/16-финалите от турнира Sesame Купа на България.

"Червените" са направили доста промени в сравнение с 11-те, които принципно играят в първенството. Кордоба и Иванов са Лапеня и Делова. Лапоухов, Етоо, Питас и Мартино също не стартират в този двубой. Техните места са заети от Лапоухов, Сегер, Чорбаджийски и Санянг.

В титулярния състав на домакините пък прави впечатление присъствието на бившия футболист на "червените" Едвин Джеси.

В третата минута Панайотов отправи изстрел от дистанция, а Пантев улови. Малко по-късно последва нов удар, този път на Годой с глава, който не затрудни вратаря на Севлиево.

СЕВЛИЕВО: 12. Пантев, 3. Янков, 5. Ганев, 19. Борисов, 21. Цветанов, 8. Родопски, 16. Добрев, 10. Монтоя, 45. Макавеев, 11. Едвин Джеси, 14. Николов

ЦСКА: 1. Бусато, 2. Пастор, 13. Кордоба, 14. Иванов, 3. Санянг, 6. Жордао, 8. Сегер, 30. Панайотов, 73. Илиев, 16. Чорбаджийски, 9. Годой