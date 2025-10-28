Популярни
  2. Дунав (Русе)
  11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

  • 28 окт 2025 | 17:45
  • 2604
  • 2
11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

Дунав приема Локомотив (Пловдив) в среща от 1/16-финалите на турнира за Купата на България. Двубоят започва в 18:45ч.

Стартови състави:

ДУНАВ: 33. Георги Китанов, 81. Марио Дилчовски, 88. Димитър Тодоров, 26. Камен Хаджиев, 13. Акила Монтейро, 10. Кристиян Бойчев, 78. Елисее Су, 14. Радослав Апостолов, 8. Билал Салах, 11. Денислав Минчев, 9. Преслав Бачев;

ЛОКОМОТИВ: 40. Петър Зовко, 21. Енцо Барето, 4. Андрей Киндриш, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 99. Жулиен Лами, 39. Парвиз Умарбаев, 19. Аксел Велев;

