Славия обяви първото си зимно попълнение

Славия обяви своето първо зимно попълнение на официалния сайт на клуба. Това е юношата на Локомотив (София) Лука Иванов. Високият 185 сантиметра защитник има 68 мача и един гол във всички турнири с екипа на "железничарите".

"Бранителят ще бъде част от състава, който на 9 януари ще замине на лагер в турския курорт Анталия", пише в официалния сайт на "белите". 22-годишният футболист идва в тима от столичния квартал "Овча купел" като заместник на продадения в края на 2025 г. национал Мартин Георгиев, който продължава кариерата си в АЕК.