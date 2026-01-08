Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

Време е за ново шоу с марката “Григор Димитров”. Най-добрият български тенисист излиза днес срещу 23-годишния белгиец Рафаел Колиньон в мач от втория кръг на турнира на твърда настилка от категорията АТР 250 в Бризбън с награден фонд 800 хиляди долара.

ПЪРВИ СЕТ

Още първото разиграване беше атрактивно, като на Гришо му трябваха два удара, за да завърши на мрежата, тъй като Колиньон демонстрира отлична скорост и пъргавина. Димитров направи първата си непредизвикана грешка от форхенд, но после заби три поредни аса и поведе с 1:0.

Стигна се до 30-30 при първото подаване на Колиньон, но той беше ефективен на втори сервис, с което успя да изравни 1:1. За българина беше изключително важно да поддържа високо ниво на начален удар, като той се справяше отлично и с втория си сервис, както беше в предишния мач срещу Пабло Кареньо Буста. Излизанията му на мрежата бяха все така перфектни, с което той поведе с 2:1 без да допуска напрежение. Колиньон позволяваше повече разигравания зад своето подаване, но въпреки тях не се стигаше до точка за пробив.

Григор Димитров започна по фантастичен начин сезон 2006, побеждавайки убедително Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2 за 66 минути. Колиньон, който влезе в основната схема, преминавайки през ситото на квалификациите, от своя страна победи на старта Денис Шаповалов с 6:4, 6:2.

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Роден в Рочестър, Минесота, Рафаел Колиньон е едва на 1 година, когато семейството му се премества да живее в Белгия. Той започва да се занимава с тенис на 4, удряйки топката срещу стената, докато неговият баща, който е неврохирург. играе в местния клуб. Понастоящем младият белгиец се отличава с добър сервис, обича да играе агресивно, а негов треньор е бившият №38 в света Стив Дарси. Като свои хобита съпреникът на Григор посочва футбола и колоезденето. Симпатизира на Барселона и Стандарт Лиеж. Обича да обикаля по магазините и както сам споделя е “малко луд по модата”. “Обичам да нося неща, които не носят много други”, признава той.

По отношение на тениса Рафаел Колиньон нямаше спечелен мач на ниво АТР до началото на 2025-а. Към настоящия момент обаче той може да се похвали с победи над тенисисти като Алекс де Минор, Каспер Рууд, Стан Вавринка, Корентен Муте, Алехандро Давидович Фокина и Фабио Фонини, макар някои от тях да са постигнати в "Чаланджър" турнири. От наградни фондове е спечелил над 800 000 долара. Той е втора ракета на Белгия и ще играе в квалификацията срещу България от Световната група на Купа “Дейвис”. Белгийците са полуфиналисти в последното издание на неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже и №4 в тазгодишната схема на пресявките.

Победителят от сблъсъка ще срещне Брендън Накашима (САЩ) на четвъртфиналите. По-рано днес американецът елиминира квалификанта Кентен Али (Франция) с 6:2, 6:4. Накашима пласира 12 аса и не допусна пробив при успеха.

Григор Димитров е двукратен шампион в Бризбън. Той спечели титлата през 2017 и 2024 година, а през миналия сезон достигна до полуфиналите.